SP: Defesa Civil alerta para o risco de queimadas

São Paulo está em estado de emergência para queimadas. No fim de semana, a Defesa Civil foi acionada para combater diversos incêndios florestais no interior do estado. A combinação de temperatura alta e baixa umidade relativa do ar aumenta o risco de incêndios florestais. A orientação da Defesa Civil é evitar queimar lixo, não utilizar fogo para limpar terrenos, não jogar bitucas de cigarros nas margens das rodovias e não soltar balões.



