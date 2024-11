SP: Defesa Civil notifica Enel sobre previsão de novo temporal com ventos fortes nesta sexta (16)

São Paulo tem previsão de mais um temporal com ventos fortes nesta sexta-feira (18). Para tentar evitar mais prejuízos, a Defesa Civil do estado notificou as concessionárias de energia elétrica, incluindo a Enel, alertando sobre as condições climáticas, e solicitou que as empresas apresentem um plano de contingência e ações para diminuir possíveis danos e interrupções no fornecimento de energia. O alerta é para a passagem de uma frente fria, com ventos que podem ultrapassar 60 km/h.