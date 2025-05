SP: governo lança pacotes de medidas para combater a pobreza no estado

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lançou nesta terça-feira (20) um pacote de medidas para combater a pobreza no estado. O evento ocorreu no Palácio dos Bandeirantes e reuniu prefeitos e autoridades estaduais. Batizado de "Superação São Paulo", o programa será voltado, inicialmente, a 105 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no CadÚnico. O investimento total será de R$ 500 milhões. Segundo o governo estadual, o pacote prevê assistência social, capacitação profissional e oportunidades de emprego, por meio de parcerias com o setor privado.



