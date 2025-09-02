STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira (2) o ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Pela manhã, o ministro Alexandre de Moraes apresentou seu relatório. Para ele, o país e o STF têm a lamentar a tentativa de golpe.





Em seguida, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, leu a denúncia contra Bolsonaro e os demais integrantes do chamado "núcleo crucial", que inclui o ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. A defesa de Cid foi a primeira a se manifestar à tarde. O advogado reforçou que a delação premiada dele é válida, negou que ele tenha sido pressionado e alegou que Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista.



