STF começa a julgar núcleo dois dos denunciados por suposta tentativa de golpe de estado

O Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos sobre a suposta tentativa de golpe de estado depois das eleições de 2022. Os ministros da primeira turma do STF vão decidir se mais seis pessoas virarão réus no processo. Elas fazem parte do segundo núcleo de denunciados da Procuradoria-Geral da República, composto por investigados que tinham alguma posição de destaque, como o então diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques.



