STF começa a julgar se Bolsonaro e mais sete viram réus por tentativa de golpe de Estado

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa nesta terça-feira (25) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas suspeitas de tentativa de golpe de Estado . O julgamento ocorrerá em três sessões: duas hoje e uma amanhã. A primeira sessão está marcada para as 9h30. Os acusados enfrentam cinco crimes, incluindo golpe de estado. Bolsonaro, que estava em São Paulo , já está a caminho de Brasília para acompanhar o processo.



