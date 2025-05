STF começa a julgar se quem teve perdas em mudanças de planos econômicos terá direito a indenização

O Supremo Tribunal Federal inicia nesta sexta-feira (16) o julgamento que definirá a possibilidade de reposição financeira para indivíduos que tiveram perdas durante as mudanças nos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. A ação, em análise desde 2009, envolve um pedido da Confederação Nacional do Sistema Financeiro para suspender decisões que autorizam essa reposição. O julgamento acontecerá no plenário virtual até a próxima sexta-feira.



