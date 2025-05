STF começa a ouvir testemunhas de defesa de Mauro Cid, delator do plano de golpe

O Supremo Tribunal Federal começa nesta quinta-feira (22) a ouvir as testemunhas de defesa do tenente-coronel Mauro Cid, delator no processo que investiga uma suposta tentativa de golpe estado. Cid indicou oito testemunhas, incluindo o general Júlio César de Arruda, nomeado para comandar o exército por Jair Bolsonaro em dezembro de 2022 e demitido por Lula após o 8 de janeiro. As declarações das testemunhas devem detalhar a cadeia de comando e os bastidores do Palácio do Planalto durante as discussões do suposto plano de golpe.



