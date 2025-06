STF conclui interrogatórios dos réus no processo que apura tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal concluiu os interrogatórios dos réus do chamado núcleo crucial no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado. foram seis réus, entre eles os ex-ministros Augusto Heleno e Braga Netto e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No depoimento mais aguardado, Bolsonaro negou envolvimento em qualquer tentativa de golpe, mas confirmou que avaliou alternativas dentro da constituição para anular o resultado das eleições. Ele também pediu desculpas a Alexandre de Moraes por ter insinuado que o ministro recebeu propina e afirmou que golpe de Estado é algo abominável. Com o fim dos depoimentos, acusação e defesa vão ter cinco dias para pedir ao STF ações complementares e depois mais 15 dias para apresentar as alegações finais por escrito. Depois dessas fases, o caso estará pronto para julgamento pelos ministros da primeira turma, o que deve acontecer ainda neste ano.



