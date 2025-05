STF condena Carla Zambelli a 10 anos de prisão e à perda do mandato parlamentar

O Supremo Tribunal Federal condenou Carla Zambelli a dez anos de prisão e à perda do mandato parlamentar. A deputada foi condenada por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, em uma decisão unânime. Este é aquele caso em que Zambelli e o hacker Walter Delgatti inseriram documentos falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça, como um mandado de prisão contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Delgatti recebeu a pena de oito anos de prisão pelos mesmo crimes que a deputada. Os dois também foram condenados a pagar uma indenização de R$ 2 milhões.



