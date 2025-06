STF deve concluir depoimentos em ação penal contra Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal conclui nesta segunda (2)os depoimentos de testemunhas de defesa no processo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro por uma suposta tentativa de golpe. O senador Rogerio Marinho foi ouvido na condição de testemunha de defesa de Bolsonaro e do general Braga Netto. O próximo passo envolverá os interrogatórios do ex-presidente e de outros réus, que serão agendados pelo relator Alexandre de Moraes.



