STF discute maneira de facilitar reembolso para beneficiários do INSS que sofreram descontos ilegais

O STF discute nesta terça-feira (24) ressarcimento dos beneficiários do INSS que foram vítimas de descontos associativos ilegais. Devido ao alto número de processos contra o órgão, a Advocacia-Geral da União (AGU) vai pedir para o Supremo que as vítimas dos descontos ilegais sejam ressarcidas administrativamente, sem a necessidade de entrar com ações na Justiça. A audiência foi convocada pelo ministro Dias Tóffoli, relator de uma ação sobre o tema.