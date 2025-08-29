STF forma maioria contra pedido de liberdade do ex-jogador Robinho

O Supremo Tribunal Federal formou maioria, com seis votos a um, contra o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-jogador Robinho. Apenas o ministro Gilmar Mendes acatou os argumentos da defesa. Robinho foi condenado na Itália por participação em um estupro em 2013. Ele nega o crime e afirma que a relação foi consensual. Desde o ano passado, o ex-jogador cumpre pena de nove anos de prisão em Tremembé, no interior paulista.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!