STF forma maioria para manter prisão de Robinho, condenado por estupro na Itália

O Supremo Tribunal Federal deve finalizar, nesta sexta-feira (29), o julgamento que analisa o pedido de liberdade do ex-jogador Robinho. Apesar do julgamento não ter terminado, a Corte já tem maioria para manter a prisão. O placar parcial está em oito a um contra o pedido de liberdade. Robinho foi condenado na Itália por estupro coletivo em 2017. Ele foi preso em março de 2024 e cumpre pena na Penitenciária de Tremembé, no estado de São Paulo.



