STF já condenou 643 pessoas por participação nos atos do 8 de janeiro, aponta PGR

O Supremo Tribunal Federal já condenou 643 pessoas por participação nos atos do 8 de janeiro de 2023. O balanço foi divulgado pela Procuradoria-Geral da República. Todos os condenados participaram das invasões às sedes dos três Poderes em Brasília. O tempo de prisão varia de três a 17 anos, além do pagamento de R$ 30 milhões pelos danos causados. Outras 555 pessoas assinaram acordos com o Ministério Público e terão os processos encerrados.



