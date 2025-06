STF julga nesta sexta (6) recurso de Carla Zambelli contra prisão

O Supremo Tribunal Federal julga nesta sexta-feira (6) o recurso contra a condenação à prisão da deputada federal Carla Zambelli. Licenciada do mandato, Zambelli, que está na Itália, enfrenta a possibilidade de prisão se sua condenação a 10 anos por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça em 2023 for confirmada. A Interpol incluiu seu nome na lista de foragidos internacionais, circulando em 196 países. O julgamento, realizado virtualmente, ocorre nesta sexta-feira.



