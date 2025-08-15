Logo R7.com
STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

O ex-presidente é apontado pela PGR como o principal articulador das ações que visavam a ruptura do estado democrático de direito

Boletim JR 24H|Do R7

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 2 de setembro o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O pedido para a inclusão do caso na pauta foi feito pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Nas sessões, serão julgados os réus do chamado ‘núcleo crucial’ da trama golpista. O grupo reúne os integrantes da suposta organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Bolsonaro é apontado pela PGR como o principal articulador das ações que visavam a ruptura do estado democrático de direito. A defesa do ex-presidente afirma que não há provas concretas da participação dele na tentativa de golpe.

