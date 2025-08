STF: ministros saem em defesa de Alexandre de Moraes

A abertura do segundo semestre no Supremo Tribunal Federal foi marcada por manifestações em defesa da democracia e da soberania nacional no Supremo. Os ministros reforçaram a importância da independência do Judiciário e o compromisso com a legalidade, destacando que a soberania do Brasil deve ser respeitada. Em seus pronunciamentos, eles repudiaram as tentativas de intimidação dirigidas ao Supremo, destacando a imparcialidade e rigor nos processos que investigam a tentativa de golpe de Estado. O presidente da Corte, o ministro Luís Roberto Barroso, destacou a importância da Constituição de 1988. Ele ainda saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes.



