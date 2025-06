STF nega recurso e mantém condenação de dez anos da deputada Carla Zambelli

O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de anulação da pena e manteve a sentença de dez anos de prisão para a deputada Carla Zambelli. Ela foi condenada pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e, com o pedido negado por unanimidade, deve começar a cumprir a pena imediatamente. No entanto, Zambelli está na Itália, onde pretende morar, e pediu afastamento do cargo de deputada por 120 dias. A Interpol incluiu seu nome na lista de foragidos internacionais, que é compartilhada com 196 países.



