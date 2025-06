STF retoma discussão sobre responsabilidade de redes sociais por publicações de usuários

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira (25) o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais pelas publicações legais feitas pelos usuários. Faltam os votos dos ministros Nunes Marques, Edson Facchin e Carmen Lúcia. O placar atual é de 7 a 1 a favor da responsabilização das redes sociais. No entanto, os ministros ainda precisam chegar a um consenso sobre as diferentes soluções propostas para definir as condições em que as Big Techs poderão ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos.



