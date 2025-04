STF retoma julgamento da revisão de vida toda do INSS

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira (10) o julgamento da chamada revisão para a vida toda do INSS. O caso está na pauta do plenário e trata da inclusão dos valores pagos em outras moedas antes do Real no cálculo dos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. No ano passado, o STF considerou essa tese inconstitucional, alegando que os beneficiários não têm direito de escolher a regra mais vantajosa para o recálculo do benefício.



