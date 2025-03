STF retoma julgamento de Bolsonaro e aliados nesta quarta (26)

O Supremo Tribunal Federal retomará nesta quarta-feira (26) o julgamento que decidirá se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas se tornarão réus pela suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro relator Alexandre de Moraes será o primeiro a votar. Se a denúncia for aceita, os acusados enfrentarão acusações por abolição violenta do Estado democrático de direito e outros crimes. As defesas negam participação na trama golpista. O julgamento será retomado às 9h30.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!