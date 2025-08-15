STF retoma julgamento de Carla Zambelli por porte de arma

O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da deputada licenciada Carla Zambelli. Ela é acusada de porte ilegal de arma e perseguição a um eleitor na véspera do segundo turno das eleições de 2022. O julgamento continua no plenário virtual com o voto do ministro Nunes Marques. Zambelli deixou o Brasil em maio e atualmente está na Itália.



