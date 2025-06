STF retoma julgamento sobre responsabilização de redes sociais por publicações de usuários

O julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais pelos conteúdos publicados será retomado nesta quinta-feira (5) com o voto do ministro André Mendonça. Ele iniciou sua leitura ontem, argumentando que o tema deveria ser decidido pelo Congresso Nacional e sinalizando divergência dos votos de Dias Toffoli, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, que defendem a responsabilização das plataformas por não removerem conteúdos ilícitos.



