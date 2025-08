STF retoma trabalhos hoje após recesso de julho

O Supremo Tribunal Federal retoma nesta sexta (1º) suas atividades após o recesso de julho. Discussões sobre as sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, sob a Lei Magnitsky, dominaram a semana e podem influenciar as manifestações do dia. O presidente do Supremo, ministro Luis Roberto Barroso, expressou publicamente seu apoio a Moraes. A Lei impõe restrições significativas a estrangeiros em território americano.



