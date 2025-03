STF torna réus ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete por tentativa de golpe de Estado

Os ministros da 1ª Turma do STF decidiram tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sele aliados por indícios de tentativa de golpe de Estado. Com a decisão unânime, a corte inicia agora uma ação penal, que poderá condenar ou absolver os réus. Durante a leitura do voto, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, exibiu vídeos dos ataques de 8 de janeiro para afirmar que existem provas sobre a tentativa de golpe.



