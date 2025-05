STJ desobriga companhias aéreas de transportar animais de suporte emocional na cabine dos aviões

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as companhias aéreas não são obrigadas a transportar animais considerados de suporte emocional na cabine dos aviões. A decisão unânime vale para voos nacionais e internacionais. Agora, as companhias aéreas podem recusar o embarque de pets que não estejam nos padrões especificados pelas próprias empresas, como peso e altura. Os ministros justificaram que esse transporte não está regulamentado em lei. A decisão não vale para o caso de cães-guia.



