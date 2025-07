Sul do Brasil tem volta da chuva e alerta para temporais

A previsão aponta para o retorno das chuvas no sul do Brasil. Os alertas mais severos estão concentrados entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, com expectativa de rajadas de vento, raios e temporais. A maiores precipitações devem ocorrer devem acontecer na Serra Gaúcha e no noroeste do Rio Grande do Sul.



