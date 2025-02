Suspeito de envolvimento na morte de médica da Marinha é morto em operação policial no RJ

Um suspeito de envolvimento na morte de uma médica da Marinha foi morto em um confronto durante uma operação policial no Rio de Janeiro. Marcos Vinícius Nascimento morreu em uma troca de tiros com a polícia no Complexo do Lins, na zona norte da cidade. Durante a operação também foi preso o foragido da Justiça Leandro Baracho Cardoso. Também na zona norte, uma mulher foi atingida na perna por uma bala perdida.



