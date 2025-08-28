Suspeito de liderar esquema que aplicava golpes em idosos é preso no Rio
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Bangu e em Senador Camará, na zona oeste do Rio
Um homem foi preso por suspeita de liderar uma quadrilha que aplica golpes em idosos no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, os criminosos se apresentavam como funcionários de prefeituras e se aproximavam das vítimas com a promessa de fazer cadastro para receber benefícios sociais.
Com os dados bancários dos idosos, os suspeitos faziam empréstimos e transferiam o dinheiro das vítimas para os integrantes da quadrilha. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Bangu e em Senador Camará, na zona oeste do Rio.
