Suspeitos de envolvimento com o jogo do bicho são detidos no Rio de Janeiro

Cerca de 50 pessoas suspeitas de envolvimento com o jogo do bicho foram detidas no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (21). A operação da Polícia Civil e do Ministério Público teve como alvo os pontos de apostas ilegais do contraventor Rogério de Andrade. A organização criminosa persiste nas atividades ilícitas mesmo depois da prisão do bicheiro. Além das pessoas detidas, uma grande quantidade de material foi apreendido e vai passar por análise do grupo de combate ao crime organizado do MP.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!