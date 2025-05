Suspeitos de negociar resgate de veículos roubados são alvo de operação da Polícia Civil no Rio

Suspeitos de negociar o resgate de veículos roubados foram alvo de uma operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Empresas especializadas na recuperação de veículos, contratadas por cooperativas de proteção veicular, negociavam com os criminosos a devolução. O valor do resgate cobrado seria em torno de 10% do preço do carro na tabela Fipe. No caso de motos, de 20 a 30%. Parte do total era paga aos criminosos e a outra ficava de lucro para as empresas recuperadoras de veículo. Nesta sexta-feira (23), mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dos investigados. Entre eles, três policiais militares. Em menos de um ano, o grupo teria arrecadado R$ 11 milhões com o esquema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!