Suspeitos de sequestrar funcionária de multinacional são presos quase três meses depois do crime

Quase três meses depois do crime, a polícia de São Paulo identificou e prendeu suspeitos de sequestrar uma funcionária de uma multinacional. O crime aconteceu no dia 19 de março e, desde então, a polícia tentava identificar os criminosos. Os agentes localizaram os suspeitos e o local do cativeiro. A vítima, uma mulher de 45 anos, havia saído de Campinas (SP) para um hotel na zona sul de São Paulo, onde participaria de um evento da empresa. Ela desapareceu na capital e seu celular tinha como última localização uma comunidade na zona oeste da cidade. A equipe antissequestro foi acionada e a vítima foi libertada.



