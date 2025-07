Tailândia e Camboja anunciam acordo de cessar-fogo após quatro dias de conflito

Após quatro dias de confrontos, Tailândia e Camboja anunciaram acordo de cessar-fogo. Os dois países concordaram com o fim dos ataques, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou a trégua nos ataques como condição para as negociações comerciais com Washington. Desde a última quinta-feira (24), 33 pessoas morreram e mais de 100 mil deixaram as casas por causa dos confrontos.



