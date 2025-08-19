Tarcísio de Freitas defende negociação para redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu uma negociação para a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Tarcísio sugeriu que o Brasil ofereça concessões, ou seja, vitórias, a Donald Trump, o que poderia abrir um caminho para um acordo.



