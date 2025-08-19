Logo R7.com
Tarcísio de Freitas defende negociação para redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos

O governador sugeriu que o Brasil ofereça concessões a Donald Trump

Boletim JR 24H|Do R7

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu uma negociação para a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Tarcísio sugeriu que o Brasil ofereça concessões, ou seja, vitórias, a Donald Trump, o que poderia abrir um caminho para um acordo.

  • Brasil
  • Café
  • Emprego
  • Estados Unidos
  • Governador
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Tarifas

