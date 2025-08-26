Tarcísio de Freitas destaca atuação do Congresso durante evento de comemoração do Republicanos

No evento de comemoração pelos 20 anos do Republicanos, o governador de São Paulo destacou a atuação do Congresso Nacional. Tarcísio de Freitas disse que o legislativo tem tido um papel importante na pacificação nacional e que deve trabalhar por harmonia entre os poderes. As afirmações foram feitas na presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, citou a possibilidade do partido lançar o governador de São Paulo como candidato à presidência da República no ano que vem, e destacou o crescimento do partido nesses 20 anos.



