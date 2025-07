Tarifaço: Fernando Haddad confirma que plano de contingência foi entregue ao presidente Lula

Há três dias do início do tarifaço de Donald Trump, o presidente Lula voltou a ressaltar a credibilidade do Brasil no mundo e pediu bom senso a Donald Trump. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, que lidera as negociações, o Brasil usa os meios oficiais e canais "reservados" nas conversas com os Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o plano de contingência já foi entregue ao presidente Lula.



