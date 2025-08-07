Logo R7.com
Tarifaço: Haddad agenda conversa com secretário do tesouro americano

O governo federal ainda não apresentou as medidas de compensação aos produtores mais afetados

Boletim JR 24H|Do R7

No primeiro dia da cobrança da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, o Governo Federal ainda não apresentou as medidas de compensação aos produtores mais afetados. O ministro Fernando Haddad agendou uma conversa com o secretário do Tesouro Americano, Scott Bessent.

