Taxa de desemprego cai para 6,2% em outubro, menor índice desde 2012

No trimestre encerrado em outubro, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2%, o menor índice da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 103 milhões brasileiros estão empregados. Por outro lado, cerca de 6 milhões de pessoas estão desocupadas. A queda foi de 0,6% em relação ao trimestre anterior. De acordo com a pesquisa Pnad Contínua, a indústria teve grande participação na alta, com destaque para o segmento de confecções e vestuários. Os setores de construção e serviços também tiveram participação expressiva.