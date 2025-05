Taxa de desemprego medida pelo IBGE sobe em 12 estados do país no primeiro trimestre

A taxa de desemprego medida pelo IBGE subiu no primeiro trimestre do ano em 12 estados do país. As maiores taxas de desocupação foram registradas em Pernambuco e na Bahia. A média geral do desemprego no Brasil foi de 7%, o que representa um aumento em relação ao trimestre anterior, que foi de 6,2%. A desocupação entre as mulheres teve registro de 8,7%, enquanto para homens chegou a 5,7%.



