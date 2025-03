Taxa de desemprego no Brasil atinge 6,8% com 7,5 milhões de desempregados

O IBGE divulgou os dados do desemprego no Brasil. A taxa subiu no trimestre encerrado em fevereiro e fechou em 6,8%, com 7,5 milhões de desempregados. Mesmo com alta de 0,7 ponto percentual, em relação ao trimestre anterior, o resultado é o melhor para o mês desde 2014. Também foram divulgados nesta sexta-feira (28) os números do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Em fevereiro, o Brasil criou mais de 430 mil vagas com carteira assinada de emprego.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!