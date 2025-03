Taxa zero para importação de nove tipos de alimentos começa a valer nesta sexta (14)

Começa a valer nesta sexta-feira (14) a isenção do imposto de importação para nove tipos de alimentos com o objetivo de controlar os preços. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a medida ficará em vigor o tempo necessário para estimular a redução dos custos. Os itens incluídos na lista são carnes, sardinha, café torrado e em grão, azeite de oliva, açúcar, óleo de palma, óleo de girassol, milho, massas e biscoitos.



