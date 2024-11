TCU identifica pagamentos indevidos de benefícios do INSS

Uma auditoria do Tribunal de Contas da União identificou pagamentos indevidos de benefícios do INSS. De acordo com o TCU, o tempo médio de investigação de irregularidades passa de três anos, o que contribuiu para a continuidade de pagamentos indevidos, que podem chegar a um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. O TCU recomendou ao INSS o aumento da capacidade operacional e o uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial.