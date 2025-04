Tecnoshow Comigo apresenta inovações em Goiás e pode movimentar R$ 10 bi em negócios

O agronegócio brasileiro ganha destaque nesta semana com a realização da Tecnoshow Comigo, em Goiás. Trata-se de uma das maiores feiras de tecnologia rural da América Latina, que pode movimentar R$ 10 bilhões em negócios e apresentar as inovações que devem marcar o campo nos próximos anos. No ano passado, a feira reuniu 690 expositores e movimentou mais de R$ 9 bilhões. Neste ano, a organização aposta no crescimento, com soluções cada vez mais tecnológicas para o setor que mais cresce no país.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!