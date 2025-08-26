Logo R7.com
Tempestade de areia cobre o estado do Arizona, nos Estados Unidos

Pousos e decolagens foram interrompidos no Aeroporto Internacional de Phoenix devido a rajadas de vento com mais de 100 quilômetros por hora

Boletim JR 24H|Do R7

Nos Estados Unidos, uma tempestade de areia tomou conta de várias cidades no Arizona. Rajadas de vento com mais de 100 quilômetros por hora arrastaram a poeira pelo deserto, criando uma cortina de pó que se espalhou pelo estado. Pousos e decolagens foram interrompidos no Aeroporto Internacional de Phoenix, enquanto motoristas ficaram sem visibilidade nas estradas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, esse tipo de fenômeno pode acontecer durante o verão em áreas de deserto.

