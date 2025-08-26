Tempestade de areia cobre o estado do Arizona, nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, uma tempestade de areia tomou conta de várias cidades no Arizona. Rajadas de vento com mais de 100 quilômetros por hora arrastaram a poeira pelo deserto, criando uma cortina de pó que se espalhou pelo estado. Pousos e decolagens foram interrompidos no Aeroporto Internacional de Phoenix, enquanto motoristas ficaram sem visibilidade nas estradas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, esse tipo de fenômeno pode acontecer durante o verão em áreas de deserto.



