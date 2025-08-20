Logo R7.com
Temporal derruba árvores e interdita rodovia em Mato Grosso do Sul

Máquinas agrícolas que estavam no local foram atingidas, além de casas que foram destelhadas

Boletim JR 24H

Um temporal derrubou árvores e interditou uma rodovia em Mato Grosso do Sul. A ventania fez o telhado de um galpão desabar. Máquinas agrícolas que estavam no local foram atingidas, além de casas que foram destelhadas. O vento forte também derrubou árvores.

