Temporal derruba árvores e interdita rodovia em Mato Grosso do Sul

Um temporal derrubou árvores e interditou uma rodovia em Mato Grosso do Sul. A ventania fez o telhado de um galpão desabar. Máquinas agrícolas que estavam no local foram atingidas, além de casas que foram destelhadas. O vento forte também derrubou árvores.



