Temporal na capital paulista afeta viagens do Terminal Rodoviário Tietê nesta sexta (24)

Quem tinha viagem marcada ou estava chegando a São Paulo de ônibus também enfrentou muitos problemas durante o temporal que atingiu a cidade nesta sexta (24). A situação já era complicada no caminho para o terminal. A Marginal Tietê, uma das principais vias para a rodoviária, estava com vários pontos intransitáveis. Viaturas dos bombeiros ajudaram no resgate de pessoas ilhadas na enchente. Agentes da companhia de tráfego também orientavam os motoristas.