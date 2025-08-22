Logo R7.com
Termina hoje prazo para defesa de Bolsonaro explicar ao STF suposto descumprimento de medidas

Supostas violações e pedido de asilo para Argentina são temas centrais

Boletim JR 24H|Do R7

Termina na noite desta sexta (22) o prazo de 48 horas para a defesa de Jair Bolsonaro explicar ao STF as supostas violações de medidas restritivas e o rascunho de um pedido de asilo político para a Argentina, encontrado no celular do ex-presidente. O pedido foi feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no mesmo documento encaminhado na quarta-feira à Procuradoria-geral da República.

