Terremoto atinge Mianmar e Tailândia e deixa ao menos três mortos

Um terremoto de 7,7 graus na escala Richter atingiu o sudeste da Ásia nesta sexta-feira (28). O tremor, ocorrido no meio da tarde no horário local e no início da manhã, no horário do Brasil, resultou no desabamento de prédios em Bancoc e Mianmar. Autoridades estão trabalhando para lidar com os impactos do evento sísmico. Em Bancoc, foram confirmadas três mortes até o momento.



