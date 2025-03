Teto de igreja desaba enquanto funcionários trabalhavam no telhado em Goiânia (GO)

O teto de uma igreja desabou, em Goiânia (GO), enquanto trabalhadores instalavam placas solares. Um funcionário que fazia a instalação das placas caiu sobre um carro e sofreu ferimentos leves. Outros cinco ficaram presos no telhado e foram resgatados. Segundo o fundador da igreja, um engenheiro emitiu um laudo autorizando a instalação das placas solares. Não havia ninguém dentro do prédio no momento do acidente. Os bombeiros informaram que houve um colapso parcial da estrutura metálica do telhado. Uma vistoria irá confirmar as causas do acidente. A igreja deve ser demolida e um novo prédio será construído.



